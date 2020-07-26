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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر اليوم على رصد واجهة جديدة لتطبيق WhatsApp تتيح تنشيط عدد من الأجهزة بحساب واحد في تطبيق الواتس اب.
يستعد مطوري تطبيق WhatsApp لجلب واحدة من المميزات المطلوبة عبر الكثير من المستخدمين والتي تتيح إنشاء حساب لأجهزة مختلفة، حيث رصدت الملامح الأولى لتجربة الميزة الجديدة عبر موقع WABetaInfo اليوم.
ولقد أكد تقرير WABetaInfo على أن الميزة الجديدة في تطبيق الواتس اب ستتيح إستخدام عدد 4 من الأجهزة بحساب واحد للمستخدم، كما يتم العمل على تطوير واجهة مستخدم جديدة لدعم إدارة الحساب على الأجهزة المختلفة.
أيضاً يمكن من خلال الواجهة الجديدة لتطبيق الواتس اب أن يتاح للمستخدم إضافة جهاز جديد أو إزالة أحد الأجهزة المرتبطة بالحساب عند الحاجة، كما سيتاح تنشيط التطبيق على الأجهزة من خلال رمز يصل في رسالة نصية على الجهاز ليتم التأكيد وبدء الدردشة عبر الواتس اب.
يذكر أن الميزة الجديدة لتطبيق WhatsApp مازالت في مرحلة تجريبية في الوقت الحالي، حيث تظهر فقط واجهة المستخدم الجديدة للتطبيق في أحد الإصدارات التجريبية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل جديدة حول هذه الميزة خلال الفترة القادمة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: WhatsApp يجلب ميزة جديدة قريباً تدعم إستخدام نفس الحساب على الأجهزة المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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