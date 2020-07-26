علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: yCry تطبيق مصرى يبتكره طالب عمره 17 عاما لترجمة بكاء الأطفال الرضع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد بكاء الأطفال من الأمور المحيرة للكثير من الأمهات خاصة في حالة الأطفال حديثي الولادة، إلا أن شابا مصريا يبلغ من العمر 17 عاما فقط تمكن من تطوير تطبيق يمكنه ترجمة بكاء الأطفال بسهولة، والذى يحمل اسم yCry: baby cries translator.

الخليج 365 تحدث مع "يوسف أحمد" الطالب الذى تمكن من تطوير التطبيق، والذى أوضح أنه بدأ تعلم البرمجة منذ 3 سنوات، وخلال سفره من مصر للسعودية وخلال تواجده بالطائرة كان هناك الكثير من الأطفال الرضع الذين يجهشون بالبكاء، فيما عجزت الأمهات والمضيفات عن فهم السبب وراء هذا البكاء المستمر للأطفال.

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وعقب ذلك قام "يوسف" بالبحث في متجر أبل عن أي تطبيقات خاصة ببكاء الأطفال، حيث قال:" عثرت على تطبيق واحد بسعر 5 دولارات، وهو ما جعلني أفكر في تطوير تطبيق مجاني لكافة الناس"، مشيرا إلى أن التطبيق يعتبر مفيدا للغاية للآباء أيضا لأنه يساعدهم على التواصل مع أطفالهم بشكل أفضل.

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وأوضح "يوسف" أن معرفته بأساسيات البرمجة ساعدته على تطوير التطبيق، حيث بدأ فى تطوير التطبيق منتصف 2019، واستغرق تطويره قرابة الـ 8 أشهر، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية عنده كانت تجميع البيانات، موضحا أن التطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وهو ما كان يحتاج إلى أكثر من ١٠٠٠ صوت لكل مجموعة، قائلا على سبيل: "١٠٠٠ صوت طفل بيعيط عشان جعان و١٠٠٠ غيرهم عشان حاسس بالأم وهكذا".

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وأضاف يوسف:"استعنا ببيانات تابعة لـ National Taiwan University Hospital Yunlin والذين كانوا قد جمعوا بيانات لفكرة مشابهة وهو ما مثل٦٠٪ من الاصوات داخل التطبيق، كما قام بإنشاء صفحة على فيس بوك طالب فيها بمتطوعين بتحميل الاصوات عليها لجمع أكبر عدد من الاصوات ومع كل مستخدم يستخدم التطبيق يتم رفع الصوت بالنتيجة التى أخرجها لقاعدة البيانات لكي تتم مراجعته".

وأوضح يوسف أن نسبة الدقة حاليا في التطبيق مع الاطفال من عمر شهر ل ٤ شهور حوالي ٨٠-٨٥٪ وتقل بزيادة عمر الطفل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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