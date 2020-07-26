شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يضيف ميزة الاتصال بالفيديو لمستخدمى نظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مؤسس تطبيق "تليجرام" للتواصل الاجتماعي لإضافة خدمة المكالمة عبر الفيديو لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام "آي أو إس، IOS وذكرت صحيفة "Durov Code" أنه من أجل استخدام هذه الميزة الجديدة، يجب تحديث التطبيق عبر App Store، وبعد ذلك الضغط فوق رمز الإعدادات عشر مرات لفتح قائمة التصحيح، ثم تنشيط وظيفة الميزة التجريبية، كما يجب التأكد من أن هذه الخاصية مفتوحة عند المحاور.

وتطبيق تليجرام هو عبارة عن تطبيق للتراسل الفوري، مجاني ومتعدد المنصات، ويُركز على الناحية الأمنية، ويمكن لمستخدمي "تليجرام" تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية، بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق، حسب روسيا اليوم.

جدير بالذكر أنه فشلت محاولة شركة Telegram الأولى لإطلاق عملتها المشفرة "Gram" ، إذ أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه من أجل حل الاتهامات المتعلقة بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، علىTelegram إعادة أكثر من 1.2 مليار دولار إلى مستثمريها، ودفع غرامة مدنية بقيمة 18.5 مليون دولار.

فى أغسطس من العام الماضى، وعدت Telegram بأن عملة Gram التى تم الإعلان عنها حديثًا - والتى ستعمل بهيكل لامركزى يشبه Bitcoin - ستكون جاهزة بحلول 31 أكتوبر 2019، ولأن المبادرة جاءت إلى حد كبير من جولة استثمارية بقيمة 1.7 مليار دولار فى 2018، قالت Telegram أنها إذا لم تطرح Gram بحلول نهاية أكتوبر، فإنها ستعيد أموال المستثمرين.