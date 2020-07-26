شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه خدمة Currents الجديدة من جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل مؤخرا عن الإصدار النهائي من خدمة "Currents" لمستخدمي "G Suite" والتى تعتبر أحدث خدمات الاتصال من جوجل الموجهة للمؤسسات، إذ تعد مكان لتبادل الأفكار مع الموظفين، وذلك من خلال مناقشات هادفة حول الموضوعات التي تهم المؤسسة.

Advertisements

Google Currents

هي آخر تحديث لمنصة جوجل الاجتماعية +Google، ورغم وجود تطبيق آخر قديم من جوجل يحمل الاسم نفسه، إلا أن هذا الإصدار الجديد من "Google Currents" غير مرتبط بذلك التطبيق، حيث تهدف الشركة لتحل محل خدمة جوجل بلس، ولكن مع واجهة مستخدم تركز على الإنتاجية، إذ سيتم تلقائيًا نقل محتوى جميع حسابات جوجل بلس التي لم يتم إلغاء تنشيطها إلى حسابات "Google Currents".

استخدام Google Currents

تتيح هذه المنصة للمشرفين إرسال رسائل إلى جميع موظفي الشركة، أو إلى مجموعات محددة، بالإضافة إلى إرسال رسائل مباشرة إلى زملاء عمل محددين، كما يمكن تحديد الأشخاص الذين ستظهر لهم المشاركة، كما يمكن أن تحتوي هذه الرسائل على صور ومستندات من خدمة Google Drive، كما أنها تتيح مجموعة من الخدمات الاخرى مثل خدمات البث Stream، وخدمات المجتمعات Communities وهي مجموعات مُنظَّمة خصوصًا لنشر موضوعات محددة، يمكن أن تُركز على أهداف تجارية معينة، والوسوم Tagsوالتى تتيح العثور على المشاركات المهمة وتصفحها بسرعة.