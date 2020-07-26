تكنولوجيا: سامسونج الكترونيكس مصر تطلق تلفزيون The Frame الجديد المزود بتكنولوجيا QLED

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التلفزيون يقدم خاصية الوضع الفني لاختيار لوحة فنية تظهر في حالة الإغلاق

المهندس قاسم حسن: " نثق في قدرة المنتج المصري التنافسية ونسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة"

المهندس قاسم حسن: "مصنع سامسونج في بني سويف هو نموذج ناجح وفريد للصناعة المحلية، بكونه أحد أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم"

أعلنت شركة سامسونج الكترونيكس مصر عن إطلاقها تلفزيون The Frame الجديد لأول مرة في مصر في حدث أقامته الشركة عبر الإنترنت، بحضور العديد من المسؤولين والخبراء في التقنيات. يتميز تلفزيون سامسونج الذكي الجديد، تحت عنوان "تلفزيون أثناء تشغيله، ولوحة فنية عند إطفاءه" بخاصية الوضع الفني، والتي تتيح للمستخدمين اختيار لوحة فنية أو صوره شخصية تظهر على شاشة التلفزيون عندما يكون مغلقا، بدلاً من شاشة سوداء. يقدم التلفزيون كذلك تكنولوجيا QLED المبتكرة، والتي توفر حجم لوني بنسبة 100% لرؤية الصور بشكل طبيعي وبدقة عالية، بينما تزيد تكنولوجيا Dual LED من معدل التباين، ما يتيح رؤية الألوان الواقعية حتى من زوايا واسعة، ذلك بالإضافة إلى إمكانية تغيير الإطار الخارجي للتلفزيون من ألوان مختلفة (أبيض-أسود-بيج-بنى).

يقدم تلفزيون The Frame كذلك خاصية الصورة التكيفية، حيث يقوم بتعديل سطوع الشاشة وتباينها بصورة تلقائية حسب الإضاءة المحيطة، ذلك بالإضافة إلى وضع Multi View الذي يسمح للمستخدم مشاهدة أكثر من محتوى في الوقت ذاته،

من جانبه، أشار المهندس قاسم حسن رئيس قطاع التليفزيونات، في سامسونج الكترونيكس مصر "نحرص في سامسونج الكترونيكس مصر على المشاركة بشكل فعال في السوق المصري بكافة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة خاصةً وأنه يعد سوق واعد في هذا المجال. كما نسعى إلى مواكبة التطورات التي يشهدها عالم الشاشات الذكية بقدرات اتصال فائقة وخصائص وخدمات في منتجاتنا متصلة ومتطورة، لتتميز بأناقة التصميم وجودة الأداء، وذلك بهدف منح المستهلكين أجهزة ذكية ومتطورة مصممة لإحداث تحولات إيجابية في حياتهم."

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وأضاف المهندس قاسم حسن رئيس قطاع التليفزيونات، في سامسونج الكترونيكس مصر: "يمثل مصنع سامسونج للشاشات والتلفزيونات في بني سويف نموذج ناجح للصناعة المحلية باعتباره أحد أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم والأول من نوعه لشركة سامسونج في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي نثق في قدرة المنتج المصري التنافسية بين بقية المنتجات. كما نسعى من خلال مصنع بني سويف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة بإمكانات وتكنولوجيا متقدمة، والتي بدورها ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، وتغذية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا بالأجهزة المصنوعة في مصر. "

كانت سامسونج الكترونيكس مصر قد افتتحت مصنعها في بني سويف عام 2013 باستثمارات تصل إلى 270 مليون دولار، حيث صدر المصنع 85% من إنتاجه لـ 36 دولة حول العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين شاشة ذكية سنويًا، كما أنه يوفر العديد من فرص العمل للأفراد حيث تصل حجم العمالة به نحو 1500 عامل، ليقيم ويوفر منطقة صناعية فريدة من نوعها في محافظة بنى سويف.



سامسونج الكترونيكس مصر تطلق تلفزيون The Frame الجديد المزود بتكنولوجيا QLED



تلفزيون The Frame من سامسونج