شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن الفائزين فى مسابقتها لبعثات القمر المستقبلية المصغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ناسا أسماء الفائزين بمسابقتها، حيث أصدر مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لوكالة الفضاء تحديًا عامًا منذ أبريل، بعنوان "Honey I Shrunk the NASA Payload" ، على اسم الفيلم الناجح "Honey، I Shrunk the Kids" من عام 1989، ودعا التحدي العام الناس لتصميم أدوات يمكن أن تكون ذات يوم حمولات صغيرة للبعثات المستقبلية إلى القمر.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال صباح بوكس، الخبير التقني في مختبر الدفع النفاث، في بيان: "إن الأفكار التي ولدها المجتمع كانت رائعة"، مضيفا: "يمكن لهذه التصاميم أن تساعد وكالة ناسا في الحفاظ على الوجود البشري على القمر وتمكين العلم الجديد."

استلهم هذا التحدي من الحاجة إلى تقليل كمية وزن الحمولة للبعثات المستقبلية، حيث تتطلب الحمولات الكبيرة والثقيلة الكثير من الوقود وبالتالي المال، للانتقال من الأرض إلى القمر.

يمكن للباحثين العمل باستخدام منصات أصغر من خلال تطوير حمولات صغيرة، تكلف أقل للبدء، مما يجعل هذا البحث أكثر سهولة.

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دعا التحدي إلى حمولات لا يزيد حجمها عن حجم قطعة صابون: حمولات لا يزيد حجمها عن 4 بوصات × 4 بوصات × 2 بوصة (10 سم × 10 سم × 5 سم)، ولا يزيد وزنها عن 0.8 رطل أى (0.4 كجم).

كان التصميم الفائز لفئة واحدة في التحدي ، بعنوان "Lunar Resource Potential" ، هو "Puli Lunar Water Snooper" ، الذي صممه فريق Puli Space Technologies ومقره بودابست ، والذي حصل على جائزة قدرها 30،000 دولار، حيث تم تصميم الجهاز لرسم خريطة الهيدروجين على القمر من مركبة صغيرة للمساعدة في البحث عن جليد الماء.

أما في فئة أخرى "Lunar Environment”، حصل التصميم المعروف باسم "Sun Slicer" ، مطياف الأشعة السينية المصغر من Team Sun Slicer ، على جائزة 30.000 دولار أمريكي.

كما تم تمويل هذا التحدي من جانب مبادرة ناسا للابتكار على سطح القمر، والتي توجد داخل مديرية مهمة تكنولوجيا الفضاء بالوكالة (STMD) ؛ حيث تمت إدارة التحدي من قبل NASA Tournament Lab ، وهو جزء من برنامج جوائز وتحديات STMD.