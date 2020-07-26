شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تراقب استخدام التطبيقات المنافسة على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كما أنه وفقا لما ذكره موقع "the verge" فإن هذا البرنامج، الذي يعمل عبر خدمات Google Mobile Services، يعنى أنه يمكن للموظفين الاطلاع على البيانات الحساسة حول التطبيقات الأخرى، بما في ذلك عدد مرات فتحها ومدة استخدامها.

تدعي المصادر أن هذه المعلومات تم استخدامها لمواكبة المنافسين لخدمة Gmail من جوجل أو لمراقبة استخدام فيس بوك وانستجرام.

يُعتقد أيضًا أن جوجل قد استخدمتها للتخطيط لإطلاق منافس TikTok، وتشير المعلومات إلى أن موظفي جوجل يجب أن يطلبوا الإذن لرؤية هذه البيانات في بعض الحالات، وأن هذه الطلبات يتم رفضها في بعض الأحيان.

يأتي التقرير في الوقت الذي تواجه فيه أعمال جوجل قدرًا كبيرًا من التدقيق في مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

كما أنه من المقرر أن يشهد Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل في الكونجرس، حيث تواجه الشركة تحقيقًا في مكافحة الاحتكار من جانب كل ولاية أمريكية تقريبًا، ويقال إن وزارة العدل تخطط لرفع قضية مكافحة الاحتكار الخاصة بها.

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على الرغم من أنه يُعتقد أن هذه التحقيقات تركز على أعمال البحث والإعلان التي تقوم بها الشركة، إلا أنه من غير المرجح أن يتم الترحيب بالاكتشافات حول الممارسات التجارية غير العادلة المحتملة على أندرويد.

تشير المعلومات إلى أن Android Lockbox يحصل على أكثر المعلومات المفيدة، عندما يوافق المستخدمون على مشاركة المعلومات مع جوجل كجزء من عملية إعداد أندرويد.

كما يتم إخبار المستخدمين أن هذه البيانات تسمح لجوجل بتقديم تجربة أكثر تخصيصًا، لكن المعلومات في الحقيقة توفر بيانات للبحث التنافسي.

رداً على تقرير المعلومات، اعترفت جوجل بأنها لديها حق الوصول إلى بيانات الاستخدام من التطبيقات المنافسة، لكنها قالت إن البرنامج عام ويمكن للمطورين الآخرين الوصول إلى بيانات مماثلة.

ومع ذلك، يُعتقد أن مدى وصول جوجل مع البرنامج أوسع بكثير، نظرًا لأنه يغطي أي جهاز بتطبيقات جوجل المثبتة مسبقًا، بينما لا يستطيع مطورو البرامج الآخرون رؤية المعلومات إلا من الهواتف التي تحتوي على تطبيقاتهم.