اوبو تخطط لإطلاق Oppo Watch بشكل عالمي بنهاية يوليو 2020

اوبو اعلنت عن ساعة Oppo Watch نسخة طبق الأصل من ساعة Apple Watch الذكية و تعمل بنظام Wear OS من جوجل. الساعة جيدة و اطلقتها الشركة في الصين بالفعل من فترة لكن بنظام ColorOS الخاص بالشركة. الآن هناك اخبار عديدة تشير الى ان الشركة تنوي اطلاقها بشكل عالمي لكن بنظام Wear OS الخاص بشركة جوجل للساعات الذكية. فماذا نعرف ؟

ماذا نعرف ؟

الساعة بالفعل تم اطلاقها في الصين بنظام ColorOS

تنوي اوبو اطلاقها بشكل عالمي و لكن بنظام Wear OS

اغلب التوقعات تشير الى ان الساعة ستصدر في 31 يوليو 2020

ساعة Oppo Watch الذكية

اطلقتها اوبو في الصين في شهر مارس الماضي و كان يعمل بنظام ColorOS الذي انشأته الشركة على اسم واجهتها و لكنها لم تخرج من الصين حتى اليوم. مع تسريبات تظهر هذه الفترة بأن اوبو تنوي اطلاق الساعة بشكل عالمي. و ذلك بإستعمال نظام جوجل الخاص بالساعات الذكية WearOS. نشرت الشركة Teaser عن هذه الساعة على شكل GIF يظهر بها تصميم الساعة الذكية و كيف انها مشابهة لشكل Apple Watch الذكية بشكل كبير. كما يظهر شعار Google Wear OS بنهايتها

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الـTeaser

مواصفات الساعة

المواصفات لا جديد فيها من ناحية فهي بشاشة بحجم 1.9 بوصة من نوع AMOLED بدقة 402×476 مع 1GB من ذاكرة الوصول العشوائي و 8GB من ذاكرة التخزين الداخلية. و بطارية 430mah بها حساسات الصحة المهمة كحساس ضربات القلب. و اخيرًا فهي مقاومة للماء حتى 5ATM

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