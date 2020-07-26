تكنولوجيا: تسريبات توضح مواصفات الشاشة في سلسلة هواتف Mate 40 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الصيني هواوي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Mate 40 لاحقاً خلال شهر سبتمبر، واليوم تسلط أحدث التسريبات الضوء على مواصفات الشاشة في الإصدارات المرتقبة.

أكدت التسريبات التي نشرت اليوم على أن هواوي تقدم سلسلة هواتف Mate 40 بحجم يتراوح ما بين 6.7 إلى 6.8 إنش، أي تحصل الإصدارات الجديدة عل ترقية في الحجم عن الإصدار السابق Mate 30 Pro الذي تميز بحجم 6.53 إنش، على أن تقدم هواوي الحجم الجديد في شاشة Mate 40 Pro.

أيضاً من المتوقع أن تدعم هواوي كلاً من هاتفي Mate 40 وMate 40 Pro بشاشة AMOLED منحنية، كما تشير التسريبات إلى أن هواوي ستقدم الإصدارات الجديدة بمعدل تحديث 90Hz إلى 120Hz، كما تتميز الشاشة بتصميم waterfall مع ثقب للكاميرة الأمامية في كلا الإصدارين.

ولقد كشفت تسريبات مصورة نشرت على Weibo عن الإطار الأوسط الخاص بهاتف Mate 40، كما ظهر القطع الخاص بالكاميرة في الإطار، وموضع مستشعر البصمة المدمج في الشاشة، إلى جانب موقع المكبرات الصوتية.

وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Mate 40 سيتبنى تصميم Yuba في الكاميرة الخلفية لهاتف Mate 40، وهو تصميم مربع الشكل مع قطع.

المواصفات المتوقعة لسلسلة هواتف Mate 40

أوضحت التسريبات التي نشرت خلال الفترة الماضية أن هواوي تقدم هاتف Mate 40 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وهو ما يظهر في الصور المسربة لإطار هاتف Mate 40، حيث يمكن لوحدة الكاميرة إستيعاب ثلاثة من المستشعرات فقط، بينما يأتي إصدار Mate 40 Pro بعدد 4 من المستشعرات في الكاميرة الخلفية.

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أيضاً من المتوقع أن تقدم هواوي سلسلة Mate 40 بالإصدار الجديد من رقاقات المعالج التي تنطلق بعنوان Kirin 1000، أو Kirin 1020 5G، كما يأتي كلا الهاتفين بشاشة OLED بمعدل تحديث 90Hz ودقة 1080 بيكسل.

وتشير تسريبات أخرى إلى أن هاتف Mate 40 يضم مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 24 ميجا بيكسل، بينما يأتي هاتف Mate 40 pro مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Mate 40 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل مع RYBY، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يدعم المستشعر الثالث تكبير بصري حتى 3 مرات.

هاتف Mate 40 Pro من جانب أخر يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر periscope يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، ومستشعر ToF.

وفي قدرة البطارية تشير التوقعات إلى أن البطارية ستتراوح بين قدرة 4500-5000 mAh، بينما يأتي الهاتفين بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 40W، ومن المتوقع أن يبدأ مستوى تسعير الهاتفين من 925 دولار، كما تنطلق سلسلة Mate 40 في حدث يعقد في نهاية شهر سبتمبر.

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