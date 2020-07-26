تكنولوجيا: دمج Google Lens في لوحة مفاتيح Gboard يدعم المستخدم بآداء وكفاءة أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في العمل على دعم التكامل بين تطبيق Google Lens ولوحة مفاتيح Gboard من خلال إتصال ذكي يدعم المستخدم في تنفيذ مهام أكثر.

تظهر الوظائف الجديدة المقدمة من جوجل في الإصدارات التجريبية من تطبيقات Google Lens ولوحة مفاتيح Gboard، حيث يمكن تجربة المميزات الجديدة في الإصدارات التجريبية بالفعل، كما يمكن الإنتقال من تطبيق Google Lens إلى تطبيق لوحة مفاتيح Gboard بسلاسة.

ويدعم الإندماج الجديد بين تطبيقات Google Lens ولوحة مفاتيح Gboard بعض المهام التي تشمل إرسال نصوص محددة من Google Lens بشكل مباشر إلى Gboard، كما يمكن تنفيذ مهام النسخ واللصق يدوياً.

من جانب أخر أضافت جوجل في وقت سابق أداة لإدراك الأشياء في Lens، والتي يمكن أن تتيح نسخ الملاحظات التي سجلت بخط اليد من الهاتف الذكي وتمرير الملاحظات إلى أجهزة الحاسب.

Advertisements

أيضاً يتطلب عمل المميزات الجديدة الإصدار الأخير من متصفح Chrome، مع تطبيق Google Lens منفصل على هاتف الأندوريد، أو تطبيق جوجل على منصة iOS حيث تتوفر Lens في زر يظهر إلى جانب نافذة البحث، أيضاً يجب التسجيل بنفس الحساب في كلا التطبيقين.

ويمكن أن تدعم المميزات الجديدة المستخدم في توجيه كاميرة الهاتف إلى النصوص ومن ثم تحديد النص على الشاشة ونسخ هذه النصوص إلى أجهزة الحاسب، أيضاً يمكن تحديد النص أو العبارة في Lens ومن ثم النقر على الإستماع لمعرفة النطق الصحيح للكلمة أو العبارة، وهي من مميزات منصة الأندوريد فقط في الوقت الحالي.

المصدر

اعلان





