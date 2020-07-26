أمطار وحرارة تصل لـ47.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب: ضياء السقا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع نشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تصل لدرجتين على القاهرة و4 درجات على المناطق الجنوبية.

وأضاف شاهين في تصريحات لـ"مصراوي"، أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 35 وتصل لـ 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، بينما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 وحتى 44 درجة، بينما تصل لـ47 درجة نهاية الأسبوع".

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وأوضح شاهين، أن جنوب الصعيد يشهد سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها المناطق الجنوبية نتيجة منخفض الهند الموسمي.

وفي سياق متصل، توقعات هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة، يومي الإثنين والثلاثاء، على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.