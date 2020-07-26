«المواصفات والإمكانيات والصور».. أصغر هاتف ذكي في العالم يدعم تقنيات الجيل الرابع

ينتظر العالم ميلاد أصغر هاتف ذكي يدعم تقنيات الجيل الرابع، وذلك عبر حملة تمويل جماعي أطلقتها شركة Unihertz بموقع Kickstarter من أجل تمويل هاتفها الصغير الجديد المسمى Jelly 2.

ويُعد الهاتف الأصغر في العالم من حيث الحجم الداعم لشبكات الجيل الرابع، ويعمل بنظام أندرويد 10، وهو خليفة أول هاتف من الشركة، الذي كان يحمل اسم (Jelly) الصادر في عام 2017.

عمر البطارية

ويحاول الهاتف الجديد إصلاح العديد من مشاكل الهاتف القديم التي تمثلت في لوحة المفاتيح غير القابلة للاستخدام، وعمر البطارية السيئ. حسبما نشر موقع "العين الإخباري".

وزودت Unihertz هاتفها الجديد Jelly 2 بشاشة من نوع TFT LCD بقياس 3 إنشات وبدقة 480×854 بيكسل، ومن الواضح أنها صغيرة جدا، لكن الزيادة في الحجم بنسبة 20 في المئة تحدث فرقا كبيرا.

ويمكنك الآن رؤية خمس تغريدات كاملة على الشاشة مرة واحدة، طالما أنها تحتوي على بضع كلمات فقط لكل منها، كما أن لوحة المفاتيح قابلة للعمل عبر عمليات البحث السريع وردود الدردشة وما إلى ذلك.

ولا يحتوي (Jelly 2) على حواف صغيرة، لكن الشاشة تستفيد بشكل أكثر كفاءة من المساحات المادية للهاتف، لذا فإن الجهاز أكبر قليلاً بشكل عام من الجهاز الأصلي.

ورغم أن الشاشة ليست الأكثر حيوية على الإطلاق، إلا أنها حادة بما يكفي، إذ إن أصحاب هذا الهاتف لن يستخدموه لتحرير الصور أو مشاهدة الأفلام عليه.

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قدرات الأداء

وفيما يخص الأداء، فإن معالج (MediaTek Helio P60) ليس رائدًا، لكنه أكثر من كافٍ لنوعية الإجراءات التي من المتوقع أن يقوم بها (Jelly 2).

وزودت الشركة الهاتف ببطارية بسعة 2000 ميلي أمبير، وهي صغيرة وفقًا لمعايير هاتف أندرويد، لكنها مناسبة لمثل هذا الجهاز.

أما الكاميرا، فإن هناك مستشعرًا بدقة 16 ميجابكسل في الجهة الخلفية ومستشعرًا بدقة 8 ميجابكسل في الجهة الأمامية.

ورغم أن الكاميرا الخلفية ليست مميزة، لكنها تقوم بالمهمة طالما أنك تشاهد الصور على الشاشة الصغيرة فقط.

حجم الهاتف

يبلغ سمك هذا الهاتف 16.5 مم، وهناك مستشعر بصمة الإصبع في الجهة الخلفية، إلى جانب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويوجد أيضًا منفذ لسماعة الرأس، مما يسمح باستخدام الهاتف كمشغل (MP3) صغير إذا أردت، ويبدأ سعر الهاتف عبر حملة (Kickstarter) من 129 دولارًا.

كما توفر الشركة برنامجًا ضمن الهاتف حتى تتمكن من التعامل مع أجهزة التحكم عن بعد لمختلف المنتجات الإلكترونية.