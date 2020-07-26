بهذه الحركة ساعة “سامسونغ غلاكسي 3” تجعلك ترد على المكالمات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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ففي حين قد يكون تلقي اتصالا باستخدام ساعة ذكية أمرا مزعجا عندما تكون اليد التي تستخدمها مشغولة، ولكن من الممكن أن تجعل ساعة “غلاكسي 3” القادمة من شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية الأمر سهل نسبيا.

وأفاد موقع “XDA” بأن تطبيق Galaxy Watch 3 Plug” الذي صدر حديثا من “سامسونغ” يشير إلى دعم إيماءات اليد، وعلى الأخص للرد على المكالمات.

وتتيح الميزة الجديدة إمكانية الرد على المكالمات بإحكام قبضة اليد وإرخائها، كما يمكنك هز يدك لتجاهل مكالمة، بحسب موقع “إنغادجيت”.

كما ستتوافر في ساعة “سامسونغ غلاكسي 3” ميزة أخرى مشابهة للتي موجودة في ساعة “أبل”، وهي أنها في حال عدم تلقيها رد من صاحب الساعة سترن لمدة 60 ثانية، وفي حال عدم الإجابة سيتم إرسال نص إلى الموقع المتواجد فيه وتسجيل صوتي مدته 5 ثوان لجهات اتصال الطوارئ.

ومن المتوقع أن تكشف شركة “سامسونغ” النقاب عن الساعة الجديدة في حدث “Unpacked” المقام عبر شبكة الإنترنت في 5 آب المقبل، على الرغم من أن الجهاز لن يشحن حتى أيام أو أسابيع لاحقة.

وتأتي الساعة بمقاسين 41 مم و 45 مم وتحتوي على إطار دوار فعلي، تماما مثل الطراز السابق من ساعة غلاكسي، إلا أن الحواف أرق.

مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 1 جيجابايت و 8 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، كما ستحتوي على جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب مع ثمانية صمامات ضوئية لقراءة النبض ومراقبة ضغط الدم وتخطيط القلب،