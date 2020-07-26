تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرة البطارية لهاتف سامسونج Galaxy A42 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري لاحقاً إصدار جديد من هواتفها المتوسطة الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G والذي ينطلق بعنوان Galaxy A42 5G، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن قدرة البطارية لهذا الإصدار.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy A42 بأقل تكلفة في هواتف 5G المقدمة من الشركة حتى الآن، وفي تسريبات جاءت عبر 3C كُشِف عن قدرة البطارية في الهاتف حيث يضم بطارية بقدرة 5000 mAh.

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وتعد قدرة 5000 mAh في بطارية هاتف Galaxy A42 من أفضل المواصفات التي قد تقدم لإصدار 5G من الهواتف الذكية، بشكل خاص في حالة إطلاق الهاتف بمستوى تسعير جيد للأسواق.

من جانب أخر كشفت بعض التسريبات عن أن هاتف Galaxy A42 يأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما أشارت بعض التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم هذا الإصدار العام المقبل، على أن تكشف هذا العام عن إصدار 4G من الهاتف الذي ينطلق للأسواق التي لا تضم شبكات 5G حتى الآن.

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