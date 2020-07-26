تكنولوجيا: تفاصيل مميزات ساعة سامسونج المرتقبة Galaxy Watch 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج تطبيق Galaxy Watch 3 Plugin قبل الإعلان الرسمي عن الساعة الذكية، والذي كشف عن مجموعة من المميزات المقدمة لساعة Galaxy Watch 3 القادمة.

تقدم العملاق الكوري إصدارها القادم من الساعات الذكية Galaxy Watch 3 بميزة التحكم بالإيماءات، حيث يمكن تحريك اليد بين قبض اليد وفتحها لإستقبال المكالمات، كما يمكن رفض المكالمات عبر إهتزاز اليد.

أيضاً تدعم ساعة Galaxy Watch 3 الذكية الآن إلتقاط صورة للشاشة بآداء أسرع، حيث يتطلب إلتقاط صور الشاشة الضغط المطول على الأزرار الجانبية في وقت واحد.

كما تأتي الساعة الذكية بميزة قدمت في ساعة ابل الذكية وهي ميزة إدراك السقوط، حيث ستعمل الساعة الذكية على إطلاق تنبيه برنين لمدة 60 ثانية، وفي حالة عدم إستجابة المستخدم ستعمل الساعة الذكية على إرسال موقع المستخدم مع تسجيل صوتي لجهات محددة مسبقاً خلال 5 ثواني، كما سيتاح للمستخدم إجراء مكالمة طوارئ في حالة السقوط.

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أيضاً تقدم سامسونج لساعة Galaxy Watch 3 مجموعة من الوجوه الجديدة التي ستتاح على الساعة الذكية بشكل إفتراضي، كما تحاكي بعض الوجوه المقدمة للساعة الذكية الخلفيات التي تأتي مع سلسلة Galaxy Note 20 القادمة.

يذكر أن التسريبات السابقة قد إستعرضت مواصفات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3، حيث تنطلق الساعة الذكية بتصميم دائري لقرص الساعة، مع إطار قابل للتدوير، كما تتوفر الساعة الذكية باثنان من النماذج بحجم 41 مع شاشة بحجم 1.2 إنش و45مم مع شاشة بحجم 1.4 إنش، في شاشة AMOLED وطبقة حماية من Gorilla Glass.

ساعة Galaxy Watch 3 الذكية تتوفر بسعة تخزين 8 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، كما تدعم الساعة الذكية معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، وأيضاً معايير MIL-STD-810G، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في مؤتمر Unbacked في 5 من أغسطس.

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