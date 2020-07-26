شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل فى انستجرام يظهر "مؤشر الكاميرا" مفعل داخل نظام iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من مستخدمى تطبيق انستجرام من وجود سلوك غير متوقع فى النسخة التجريبية الحالية من نظام iOS 14، حيث يظهر للمستخدمين مؤشر "الكاميرا قيد التشغيل" باللون الأخضر عند استخدام التطبيق، وذلك عندما يقومون بتصفح واجهة التطبيق، وذلك رغم أنهم لا يتلقطون أى صورة أو مقطع فيديو.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقال متحدث باسم انستجرام:" إن السلوك كان خللًا وقد تم إصلاحه، ومع أن تشغيل وضع Create Mode من كاميرا انستجرام قد يطلق مؤشر الكاميرا، إلا أن الخلل جعل مجرد التمرير فى الخلاصة يُشغِّله أيضًا".

وقال المتحدث باسم الشركة أيضا :"لا نصل إلى الكاميرا إلا عندما تطلب أنت منا ذلك، كذلك فعند التمرير من الخلاصة إلى الكاميرا، وقد اكتشفنا وجود خطأ فى نظام التشغيل التجريبى iOS 14 ونعمل على إصلاحه، وهو يعرض لبعض الأشخاص أنهم يستخدمون الكاميرا عندما لا يستخدمونها"، مضيفا :"لا نصل إلى الكاميرا فى تلك الحالات، ولا نسجل أى محتوى".

وبحسب التقرير فإن هذا السلوك يندرج تحت اشعارات المستخدمين الجديدة فى نظام iOS 14 التى تنبيه المستخدمين إلى السلوكيات المختلفة للتطبيقات، حيث تم اكتشاف العديد من تطبيقات iOS التى تصل إلى محتوى حافظة المستخدمين، حيث يظهر إشعار للمستخدمين فى حال رصد النظام أن أحد التطبيقات الخارجية يحاول الوصول إلى حافظة الجهاز.