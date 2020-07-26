تكنولوجيا: رائدا ناسا يستعدان للعودة من الفضاء على متن كبسولة SpaceX

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ووفقا لما ذكره موقع "ناسا" الرسمي، أجرى رائد الفضاء كاسيدى عاشر سير في الفضاء، واكتسب ما يقرب من 55 ساعة من الخبرة في صيانة المختبر الخارجي.
فيما يوجه بهنكن انتباهه الآن إلى تجهيز مركبة Crew Dragonالتابعة SpaceX التي ستعيده هو وزميله رائد الفضاء ناسا دوج هيرلي إلى الأرض في بداية أغسطس.
وسينسحب الثنائى من محول الإرساء الدولي لوحدة Harmony في 1 أغسطس، حيث سينتهي عملهما في 2 أغسطس وتنتهي أول مهمة طاقم تابعة لناسا على متن مركبة فضائية تجارية.
ونظم بهنكن وهيرلى الملابس والأغراض الشخصية وغيرها من المعدات اليوم داخل Crew Dragon، وحاول رائدا الفضاء أيضًا ارتداء بدلة متخصصة لمساعدة أجسادهما على التكيف مع ظروف جاذبية الأرض عند عودتهما.
ومن جانب آخر، كان تم إيقاف خمس سفن فضاء في المحطة بعد وصول سفينة إعادة التقدم 76 (76P) الروسية يوم الخميس بعد أقل من ثلاث ساعات ونصف الساعة من الإطلاق، وفرغ رائد الفضاء أناتولي إيفانيشين بعض من ما يقرب من ثلاثة أطنان من البضائع المسلمة على متن 76P، وساعده زميله إيفان فاجنر في نقل البضائع وتحديث نظام إدارة المخزون في المحطة.
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