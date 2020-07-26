تكنولوجيا: سوارة Talkband 6 القادمة من هواوي تنطلق بأربعة إختيارات في الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق سوارة Talkband 6 الذكية خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت تسريبات جديدة اليوم عن الإختيارات المقدمة من هواوي في ألوان السوارة الذكية.

كشفت التسريبات السابقة عن صور حية من حملة هواوي الترويجية لسوارة Talkband 6 الذكية، والتي قدمت بعض التفاصيل حول تصميم السوارة وبعض المواصفات المقدمة من هواوي في هذا الإصدار.

وفي صور جديدة اليوم كُشِف عن الألوان التي تنطلق بها سوارة Talkband 6 الذكية قريباً، حيث تأتي السوارة بنموذج مميز من الفولاذ المقاوم للصدأ، ونموذج مميز باللون البيج برباط جلدي، كما تأتي السوارة الذكية باثنان من الإختيارات في أربطة معصم من السيلكيون بألوان الأحمر والأسود.

من جانب أخر إستعرضت التسريبات مواصفات سوارة Talkband 6 الذكية، حيث تأتي بشاشة AMOLED منحنية بحجم 1.53 إنش، كما تأتي بمساعد رقمي مدمج، أيضاً تتضمن السوارة FIRSTBEAT للتدريب الرياضي المحترف، وتدعم رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، مع SP02.

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سوارة Talkband 6 تدعم أيضاً تعقب حالة المستخدم أثناء النوم، مع تطبيق للإشعارات من بين مميزات أخرى في السوارة الذكية، أيضاً تضم السوارة الذكية معالج Kirin A1، ومعايير البلوتوث 5.1، والبلوتوث 5.1 للطاقة المنخفضة، كما تأتي السوارة الذكية بميزة الإستهلاك الأقل للطاقة بنسبة 50%، كما تم خفض معدل تأخر الإستجابة بنسبة 30%.

يذكر أن سوارة Talkband 6 تأتي بتصميم متحول يحاكي الإصدار السابق، لذا ستدعم رقاقة Kirin A1 آداء أفضل في التزامن بين الصوتيات والإشارات في السوارة الذكية، كما تستخدم رقاقة Kirin A1 تقنية BT-UHD Ultra HD لدعم السوارة بأقصى حد في النطاق الترددي يصل إلى 6.5 ميجابت في الثانية.

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