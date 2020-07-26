تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy Note 20 Ultra في تسريبات جديدة باللون الأبيض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر العملاق الكوري في جذب الأضواء في ترقب لإنطلاق مؤتمر 5 من أغسطس، ومن جديد يظهر هاتف Galaxy Note 20 Ultra في تسريبات مصورة مع لون أبيض Mystic جديد.

بدأ العد التنازلي لإنطلاق حدث Unpacked لكشف النقاب عن تقنية سامسونج الجديدة في سلسلة Galaxy Note 20، ولقد كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر 91Mobiles عن إختيار جديد باللون الأبيض في ألوان هاتف Galaxy Note 20 Ultra والذي ينضم لاثنان من الإختيارات كشف عنها حتى الآن وهما اللون البرونزي والأسود.

تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف Galaxy Note 20، حيث أكدت التسريبات السابقة على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note 20 Ultra برقاقة معالج Exynos 990 في السوق الأوروبي، بينما تنطلق النماذج المميزة برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus إلى السوق الصيني وسوق الولايات المتحدة.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy Note 20 Ultra بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة One UI 2.5، كما يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وقد كشفت تسريبات سابقة على أن هاتف Galaxy Note 20 Ultra يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.9 إنش، وجودة عرض WQHD بلس، كما يتميز الهاتف بحواف جانبية منحنية في الشاشة، ويدعم معدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة مع مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هاتف Galaxy Note 20 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف ميزة التركيز التلقائي بالليزر.

المصدر

اعلان





