شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسون يابانيون يطورون روبوتًا عملاقًا طوله 18 مترًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم مهندسون فى اليابان روبوتًا عملاقًا يتجاوز طوله 18 مترًا، يشبه الروبوتات التى تظهر فى سلسلة الرسوم المتحركة كاندام، وعلى الرغم من تباطؤ صنع هذا الروبوت بسبب فيروس كورونا المستجد، يبدو أن التقدم مستمر، ويظهر مقطع فيديو حديث تحرك الروبوت فى أولى خطواته دون تركيب رأسه، وفقًا لبوبيولار ميكانيكس.

ويرفع الروبوت ساقه اليمنى، لكنه لا يضع عليها وزنه، ما يعنى أنه على الأرجح مجرد اختبار للمشى مستقبلًا، وسيكون وزن الروبوت كله مع الرأس نحو 25 طنًا، وستكون درجة حرية حركته 24 درجة، ما يعنى أنه سيستطيع المشى فى أى مكان تقريبًا، وفقًا لبوبيولار ميكانيكس.

وستكون له أيدٍ بإبهام وأصابع مفصّلة بالكامل. وسيكون طول كل يد، من طرف الأصابع إلى الرسغ، نحو مترين.

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وكانت الشركة المصممة، كاندام فاكتورى يوكوهاما، تخطط لتنظيم عرض له هذا الشهر، لكنها ألغته بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الحالية.

وكانت تخطط لعرض الروبوت للجمهور فى أكتوبر من العام الجارى، وفقًا لموقعها الرسمى على الإنترنت، لكنها أجلت ذلك العرض.

جدير بالذكر طورت شركة يابانية أخرى فى أوائل يونيو روبوت أطلقت عليه اسم Ugo كأداة للمساعدة على مكافحة تفشى فيروس كورونا، ويعد Ugo من Mira Robotics عبارة عن زوج من الأذرع الروبوتية القابلة لتعديل الارتفاع مثبتة على عجلات، ويتم تشغيلها عن بُعد من خلال اتصال لاسلكى مع كمبيوتر محمول وجهاز تحكم فى الألعاب، كما يساعد ليزر قياس المدى المركب على القاعدة على التنقل، بينما تعرض اللوحة فى الأعلى العينين لإضفاء مظهر أكثر ودية.