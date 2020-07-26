شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبتكر مشجعين افتراضيين باستخدام الذكاء الاصطناعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت Microsoft و NBA إنهما توحدتا لوضع الجماهير افتراضيا في مواقف كل لعبة باستخدام تطبيق Microsoft Teams والشاشات العملاقة.

وسيزود الاثنان كل ملعب بشاشات LED بطول 17 قدمًا تلتف حول ثلاثة جوانب من الساحة، ويتم ملء المدرجات الافتراضية بالمشجعين الذين يستخدمون تطبيق Teams لتسجيل الدخول والجلوس جنبًا إلى جنب باستخدام ميزة جديدة في التطبيق تسمى "وضع معًا" تهدف إلى محاكاة مجموعة من الأشخاص الجالسين في غرفة.

وقال مسئولو الدوري الأمريكي للمحترفين، إن الصوت من المشجعين الافتراضيين سيتم تشغيله في الساحة والتلفاز، وستقتصر المقاعد الافتراضية على 320 معجبًا، ويعتمد الرقم على حجم المكان والشاشات.

كما سيتم اختيار المعجبين من جانب الفرق المحلية، ويعمل كل فريق على تحديد كيفية التعامل مع الاختيارات.

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وعلق الدوري الأمريكى للمحترفين موسمه في مارس بعد أن أظهر لاعب نتائج إيجابية لفيروس كورونا الجديد.

ويخطط الدوري لاستئناف الموسم، حيث سيتم اختبار اللاعبين والموظفين ووسائل الإعلام والحجر الصحي في محاولة للحفاظ على الجميع في الداخل من الإصابة بالفيروس.

وقال مسئولو الدوري الامريكي للمحترفين يوم الجمعة أيضا إنهم يعيدون تطوير نهجهم في بث التليفزيون، مع وضع كاميرات قريبة من اللاعبين لمحاكاة وجهة نظر المشجعين الذين يجلسون في مقاعد بالقرب من الملعب.