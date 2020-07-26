تيك توك يرصد 200 مليون دولار مكافآت نقدية لمستخدميه

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رصد تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة والأكثر شعبية بين المراهقين، 200 مليون دولار لمكافأة صناع المحتوى على المنصة ودعمهم من أجل مواصلة إنتاج الفيديوهات الأصلية.
وحسب “سي إن بي سي”، فإن المبلغ سيتم إيداعه في صندوق استثماري ومن ثم استخدام عوائده لتقديم المال نقدا وبشكل فوري لصناع المحتوى المميزين.
ويعتزم تطبيق تيك توك توزيع المال على صناع الفيديوهات خلال الأشهر القادمة، ليقدم بذلك طريقة جديدة للكسب والتربح من وراء المنصة.
وفي السابق كان بإمكان المستخدمين تحقيق دخل من تيك توك عبر حساباتهم فقط من خلال البث المباشر أو عن طريق شراكات العلامات التجارية.
ويقول تيك توك إن برنامج الدعم الجديد يهدف إلى المساعدة في دعم صانعي المحتوى الطموحين الباحثين عن فرص لتعزيز سبل العيش من خلال محتواهم المبتكر.
ولم يتم تحديد بعد مقدار المال الذي سيحصل عليه المستخدمون بعد.
شروط الحصول على المكافآت النقدية
وللحصول على تلك الأموال، اشترط تيك توك عدة ضوابط هي:
1- يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 عامًا.
2- الإقامة في الولايات المتحدة.
3 – نشر مقاطع فيديو أصلية باستمرار
4- يجب أن تتوافق الفيديوهات مع توجيهات التطبيق
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.