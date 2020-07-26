كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سيتيح لك Facebook استضافة البث المباشر من غرف Messenger

يبدو أن الكثير منا سيبقى محبطًا في ظل جائحة كورونا، لذلك يضيف Facebook المزيد من ميزات دردشة الفيديو الجماعية إلى غرف Messenger.

أعلنت إمبراطورية مارك زوكربيرج صباح الخميس أن تطبيق مكالمات الفيديو Messenger Rooms سيحصل على بعض التكامل مع Facebook Live. من داخل تطبيق Messenger Rooms، حيث ستتمكن من الضغط على زر ما والانتقال مباشرةً إلى Facebook ومشاركة أي محادثة تجريها مع العالم. قم بدعوة ما يصل إلى 50 شخصًا للانضمام إلى المكالمة ويمكنك استضافة البث المباشر.

كما يمكنك استضافة نادي كتب افتراضي، أو ندوة عبر الإنترنت، أو أي شيء آخر تريده حقًا. بمجرد بدء البث، يمكنك اختيار مكان مشاركته على Facebook ومن يمكنه المشاهدة. يمكنك إضافة مدعوين جدد في منتصف البث وإذا كان شخص ما ضيفًا صارمًا، فيمكنك طردهم أيضًا. سيبدأ تنفيذ هذا في “بعض البلدان” يوم الخميس، وفقًا لـ Facebook، لذلك لا تتفاجأ إذا لم تفهم الأمر على الفور. وفي النهاية، ستكون الخاصية متاحة في كل مكان.

يسمح Zoom أيضًا لمستخدميه ببث الأشياء إلى Facebook Live، لذا فمن المنطقي أن يقوم Facebook بإضافة ذلك من خلال ميزة مدمجة خاصة به. تم إطلاق غرف Messenger في وقت سابق من هذا العام وسط الوباء. ومع ذلك، على الرغم من كل ما تفعله الشركة، فهناك مخاوف تتعلق بالخصوصية.