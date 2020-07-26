تكنولوجيا: مايكروسوفت تدفع قريباً التصميم الجديد لقائمة WINDOWS 10 الرئيسية لجميع المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت لدفع التصميم الجديدة لقائمة البداية في Windows 10 لجميع المستخدمين، على أن يصل هذا التحديث في خريف هذا العام.

تبدأ عملاق البرمجيات ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر في دفع الإصدار العام من تحديث Windows 10، الذي يجلب مجموعة من المميزات والتحسينات الجديدة التي تتضمن تصميم جديد لقائمة البداية في واجهة النظام.

أشارت التوقعات السابقة إلى أن شركة مايكروسوفت تخطط لجلب التحديث الجديد لقائمة البداية في نظام Windows 10 في الإصدار Windows 10 21H1 المقرر إطلاقه في ربيع 2021، إلا أن أحدث التسريبات التي رصدت في Windows 10 Build رقم 19042.421 عبر Insider Beta كشفت عن خطط مايكروسوفت لدفع القائمة الجديدة في الإصدار العام من Windows 10 قريباً.

ويأتي التحديث الجديد لقائمة البداية في Windows 10 بتصميم أوضح ولا يشغل مساحة كبيرة، حيث تم تقليص حجم القائمة الرئيسية، أيضاً قامت مايكروسوفت بإضافة تغييرات في ألوان الخلفية الخاصة بالقائمة الرئيسية، كما تم إضافة مجموعة من الرموز الجديدة.

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أيضاً من المقرر أن يتم تحديث متصفح Edge بشكل تلقائي مع القائمة الرئيسية، حيث تظهر علامات التبويب في المتصفح بصور مصغرة.

يذكر أن متصفح Edge تحول مؤخراً إلى محرك Chromium للعمل بآداء أسرع، كما تم إضافة تحسينات في إستخدام المتصفح للذاكرة العشوائية في تحديث مايو 2020، حيث أنخفض إستهلاك المتصفح للذاكرة بنسبة 27%.

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