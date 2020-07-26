الأرصاد: طقس اليوم الأحد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات.

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مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجات.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.

وشهد أمس السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما شهجت السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما وصلت معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.