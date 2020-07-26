شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لطرح كاميرا Face ID قريباً بأجهزة ماك.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل لتوفير تقنية التعرف على الوجه لأجهزة ماك قريبا، حيث رصدت كاميرا Face ID داخل التعليمات البرمجية الخاصة بتحديث macOS Big Sur، فيما كشف موقع 9to5Mac عن وجود أكواد فى تحديث macOS Big Sur تشير إلى كاميرا TrueDepth الخاصة بتقنية التعرف على الوجه وميزة Face ID، حيث من المتوقع أن تقدم أبل هذه الميزة لاحقاً لمستخدمى أجهزة ماك.

وبحسب التقرير فقد تم الكشف عن رمز "PearlCamera" فى الإصدار التجريبى الثالث من تحديث macOS Big Sur، وهو الرمز الذى تم استخدامه سابقا من أبل فى هاتف iPhone X عام 2017 للدلالة على كاميرا Face ID أو TrueDepth، حيث تؤكد الرموز التى تظهر فى التعليمات البرمجية لتحديث macOS على أن أبل فى طريقها لدعم أجهزة ماك بهذه الميزة قريباً، فيما ستأتى إضافة Face ID الجديدة ستأتى مدمجة فى تحديث macOS.

وفى نفس السياق تشير التسريبات إلى أن هذه الميزة لازالت فى المرحلة الأولى من الاختبار حاليا، لذا قد تستغرق أبل بعض الوقت لإطلاق هذه الميزة رسمياً لمستخدمى أجهزة ماك، فيما تقدم أبل الآن ميزة التسجيل فى أجهزة MacBook Air وMacBook Pro عبر Touch ID التى تأتى مدمجة فى لوحة المفاتيح، ومن المتوقع أن يدعم إضافة Face ID إلى أجهزة ماك المستخدمين فى حماية الأجهزة بكفاءة أعلى.

جدير بالذكر أن تقنية عمل Face ID ترتكز على محرك Neural الذى يأتى فى سلسلة معالجات A، والذى تم طرحه لأول مرة فى معالج A11 Bionic، حيث تعمل هذه التقنية على تحليل تفاصيل الوجه لكاميرا Face ID من خلال التعلم الآلى، إلا أن هذه التقنية لم تقدم فى أجهزة Mac حتى الآن.