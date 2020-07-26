شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. خطوات بسيطة تمسح بيها كل حاجة على الآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول البعض أن يحذف كل ما على الهاتف في آن واحد، ويتأكد من أن بهذه الطريقة لن يجدها مرة أخرى، وهذا الأمر متاح ويمكن القيام به ببساطة بحسب الخطوات التي يوصى بها دعم شركة أبل، ونقدمها لك بالإضافة إلى الطريقة التي يجب أن تلتزم بها عند عدم قدرتك على مسح الهاتف رغم كل ذلك.

وفقا لما ذكره موقع "support.apple"، تعرف على كيفية مسح المعلومات من iPhone أو iPad أو iPod touch واستعادة جهازك إلى إعدادات المصنع.

3 خطوات لحذف البيانات على هاتف أيفون

اضغط فوق الإعدادات> عام> إعادة تعيين ثم اضغط فوق مسح كافة المحتويات والإعدادات.

ادخل رمز المرور أو كلمة مرور Apple ID إذا طُلب منك ذلك، ثم أكد أنك تريد محو جهازك.

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انتظر حتى يمحو جهازك، واعتمادًا على جهازك، قد يستغرق محو بياناتك بالكامل بضع دقائق.

متى قد لا تستطيع مسح جهازك بهذه الخطوات

• إذا كنت لا تتذكر رمز المرور لجهاز iPhone أو iPad أو iPod touch ، أو إذا كان جهازك معطلًا.

• إذا نسيت رمز مرور Screen Time.

وفى هذه الحالة ستكون مجبرا على مسح جهازك، لإزالة رمز مرور Screen Time، فلن تؤدي استعادة جهازك باستخدام نسخة احتياطية إلى إزالة رمز مرور Screen Time.