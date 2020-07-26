شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تقاضى أبل وتتهمها بانتهاك براءة اختراع سماعتها اللاسلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Koss الأمريكية لتطوير السماعات عن مقاضاة Apple وBose وJLab وPlantronics وSkullcandy لادعائها انتهاكهم براءات الاختراع الخاصة بتقنية سماعات الرأس اللاسلكية الخاصة بها، وزعمت الشركة أن AirPods وBose 700 وسماعات بلوتوث أخرى تقوم بنسخ الميزات من واحدة من سماعتها، معلنة عن رغبتها فى الحصول على تعويض، بعد أن بدأت هذه الشركات فى استنساخ المزايا والتقنيات، التى طورتها Koss فى بداية عام 2000.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، أضافت الشركة أنها كانت لتصبح قوة رئيسية فى سماعات الرأس اللاسلكية لولا "الاضطرابات" فى السوق وعالم التصنيع التى حالت دون إطلاق سماعتها فى وقت أقرب أو الوصول إلى جمهور أوسع.

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كما تم إخطار الشركات التى يُفترض أنها منتهِكة بهذه الاتهامات قبل رفع الدعاوى القضائية، على الرغم من اختلاف مواعيد تلك الإشعارات، إذ قالت Koss أنها نبهت أبل فى وقت مبكر من عام 2017، لكنها لم تحذر Bose حتى أيام قبل الدعوى القضائية بالتحديد يوم 9 يوليو.

لم تطلب koss من المحكمة منع مبيعات سماعات الرأس المشاركة فى النزاع، وبدلاً من ذلك، ركزت على المال، مطالبة من منافسيها بدفع أكثر من قيمة الأضرار التى ستحددها إما المحكمة أو هيئة المحلفين "ثلاث مرات.

تمثل هذه القضية تحديا لشركة Koss، التى تجادل بأنها تمتلك المفاهيم الحديثة لأجهزة الصوت اللاسلكية، وهذا يعنى إثبات أن خمسة أسماء رئيسية فى صناعة سماعات الرأس كانت تعتمد على صيغة سماعتها Striva بدلاً من تطوير المنتجات الخاصة بها بشكل مستقل.