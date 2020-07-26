شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن طريق الخطأ تاريخ إطلاق Xbox Series X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مايكروسوفت بالفعل الكثير من المعلومات عن وحدة التحكم فى الألعاب من الجيل التالى - Xbox Series X، بما في ذلك المميزات والمواصفات والتصميم والتوافق مع الإصدارات السابقة وحتى فكرة الألعاب القادمة التي سيتم إطلاقها إلى جانب وحدة التحكم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد كشفت الشركة عن غير قصد تاريخ الإطلاق الدقيق لـ Xbox Series X والذى سيكون فى 12 نوفمبر 2020، وقد أكدت الشركة بالفعل بعض الألعاب التي من المتوقع إطلاقها مع Xbox Series X وأحد تلك الألعاب هي Yakuza، والتي أكدت مايكروسوفت أنها لعبة اليوم الأول على موقعها الرسمي لمدونة Xbox.

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واللعبة متاحة بالفعل للطلب المسبق على Xbox Live وSteam والأنظمة الأساسية الأخرى، ومع ذلك، تشير قائمة Xbox Live بوضوح إلى تاريخ التوفر في 13 نوفمبر، وهذا يعني أن اللعبة ستبدأ في 12 نوفمبر وستكون متاحة للتنزيل واللعب ابتداء من اليوم التالي.

مواصفات Xbox Series X:

أما المواصفات فوفقًا للشركة، سيكون Xbox Series X من بين أقوى وحدات التحكم في الألعاب، فهو يضم وحدة المعالجة المركزية: 8x Zen 2 Core عند 3.8GHz GPU: 12 TFLOPs، 52 CUs بتردد 1.825GHz، وذاكرة RDNA 2 مخصصة: 16 جيجا بايت GDDR6 التخزين: 1 تيرابايت محرك أقراص NVMe SSD مخصص: 4K UHD Blu-ray وبصرف النظر عن هذا، فإن Xbox One X هو من المتوقع أن يأتي مع مخرج HDMI 2.1، 3x USB 3.2، منفذ إيثرنت، فتحة تخزين قابلة للتوسيع وقرص Blu-ray.