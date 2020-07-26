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ونقل موقع “أبل انسايدر” عن المسرب المعروف باسم”ihacktu” أن الشركة ستعلن عن منتجاتها الجديدة في حدث عبر الإنترنت في الـ8 من سبتمبر.
وبحسب المعطيات التي نقلها الموقع، فإن “أبل” ستطلق أربعة نماذج جديدة كجزء من تشكيلة ‘آيفون 12’.
ومنها “آيفون 12” أقل سعرا بحجم 4.5 بوصة، و “آيفون 12 بلس” بحجم 6.1 بوصة، و “أيفون 12 برو” بحجم 6.1 بوصة، و “آيفون 12 برو ماكس” بحجم 6.8 بوصة.
وبحسب المسرب، فإن النماذج الأربعة تتوفر على شاشات OLED و تعمل بشبكات الجيل الخامس 5G التي تتوفر لأول مرة في هواتف آيفون.
ومن المنتظر أن تتضمن النماذج الأربعة كاميرات مزدوجة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت.
وتتميز نسخة “آيفون 12 برو” بكاميرا ثلاثية العدسة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت.
ووفق المسرب، بالإضافة إلى آيفون 12 ستعلن الشركة عن منتجات أخرى، منها “آيباد برو” ونسخة جديدة من “أبل ووتش”.
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كانت هذه تفاصيل خبر “آيفون 12” الجديد: مفاجآت حول موعد الإطلاق.. وميزة تتوفر لأول مرة في هواتف أبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.