شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتري أيفون.. إيه الفرق بين الـ Retail والـ Refurbished والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثير من المستخدمين أن بعض هواتف أيفون الجديدة ليست جديدة تماما بل معاد تصنيعها والتى تعرف بـ Refurbished، والتى تختلف إلى حد كبير عن الأجهزة الجديدة العادية Retail، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بين النوعين كما يلى:

- هواتف أيفون الـ Refurbished

هي هواتف معاد تصنيعها من أبل، أي أن الهاتف تم إرجاعه إلى منفذ البيع أو الصيانة الأصلي ليتم رده إلى الشركة المصنعة لوجود مشاكل تقنية أو صناعية به، لتستبدله الشركة للعميل بأخر معدل أو تقوم بالتعديل على الهاتف نفسه وإصلاحه وإخضاعه لاختبارات مكثفة وتجري بعض التغيرات مثل تغير البطارية والهيكل الخارجي للهاتف وتقوم برده للعميل أو تقديمه في الأسواق مرة أخرى بضمان سنة بعد تجديده.

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- هواتف أيفون الـ Retail

هي النسخ الأصلية من هواتف أيفون والتى تم إصدارها من شركة أبل ولا يوجد بها أي عيب أو خطأ في الصناعة، حيث يمكن شراؤه بشكل مباشر من منافذ بيع شركة آبل أو من الموقع الخاص بالشركة على الإنترنت، ولم يتم عمل أي تعديل أو تغير عليه أو في أجزائه الداخلية.

الفارق بين النوعين:

رغم أن هواتف الأيفون الـ Refurbished تعتبر من الناحية النظرية خالية من العيوب بعد تصليحها وتجديدها من آبل، إلا أنه من الناحية العملية فهي هواتف تم استخدامها سابقاً من قِبل أحد المستخدمين وتم ردها للشركة مرة أخرى أو أن الإصدار نفسه كان به عيوب صناعية وفي الحالتين تم التعديل عليها وتجريبها واستخدامها.