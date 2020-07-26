الكشف عن موعد الإعلان عن iPhone 12، والنظارات الذكية Apple Glass ستظهر في شهر أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لمعلومات من مسرب موثوق تتعلق بشركة آبل، فيبدو أن هذه الأخيرة ذاهبة للكشف عن تشكيلة iPhone 12 Series في اليوم 8 سبتمبر جنبًا إلى جنب مع الساعة الذكية Apple Watch Series 6. بالإضافة إلى ذلك، يشير التسريب إلى أن شركة آبل تستعد أيضًا للكشف عن جهاز iPad Pro جديد، والنظارات الذكية Apple Glass، وحواسيب MacBook المُزودة بمعالجات آبل التي تستند على معمارية ARM في اليوم 27 من شهر أكتوبر المقبل.

على الرغم من عدم تأكيد أي شيء، فإننا نميل إلى تصديق هذه الشائعات نظرًا لعادات آبل في الماضي. في العام الماضي، جاءت تشكيلة iPhone 11 Series في يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، وهذا العام جاء 8 سبتمبر في يوم الثلاثاء أيضًا. وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن هناك iPad جديد سيصل إلى رفوف المتاجر جنبًا إلى جنب مع قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower التي طال إنتظارها. وبطبيعة الحال، سيتم عقد الحدث عبر الإنترنت بسبب جائحة COVID-19 المستمرة.

Advertisements

في اليوم 27 أكتوبر، من المحتمل أن نرى MacBook و MacBook Pro 13 جديدين، وكلاهما سيكونا مدعومين بمعالج آبل الخاص، وسنرى كذلك Apple Glass، وطراز جديد من iPad Pro.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه التواريخ تتماشى مع ما إقترحته الشائعات الأخرى في الماضي، وبالتالي يمكننا القول بأن هذا التسريب الجديد يبدو معقولاً، على أقل تقدير.

https://twitter.com/ihacktu/status/1286653580733292545?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286653580733292545%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.techradar.com%2Fnews%2Fthe-iphone-12-and-apple-watch-6-launch-date-might-have-leaked