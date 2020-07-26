Nubia تعتزم الإعلان عن ساعة ذكية جنبًا إلى جنب مع Nubia Red Magic 5S

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 5S في اليوم 28 من شهر يوليو الجاري، والآن قررت الشركة الصينية الكشف عن إعلانات تشويقية أخرى تكشف لنا فيها أنها ذاهبة للكشف عن ساعة ذكية أيضًا. هذه الساعة الذكية الجديدة ستصل جنبًا إلى جنب مع هاتف الألعاب Nubia Red Magic 5S، وستصل مع تصميم فريد ومميز.

في البداية، ستصل هذه الساعة الذكية مع هيكل مصنوع من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الناعم، وستصل كذلك مع شاشة OLED منحنية وزر قابل للدوران على الجانب يشبه زر Apple Watch. تبدو وكأنها إسوارة ذكية أكثر من الساعة، ولكننا سنمتنع حاليًا عن إصدار أية أحكام حتى يتم الإعلان رسميًا عن الجهاز.

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الأمر الغريب هو أن العلامة التجارية الصينية Nubia تقوم بتسويق هذه الساعة الذكية على أنها ” إقتصادية “، وهو ما يعني على الأرجح أنها ستكون ” منخفضة التكلفة ” أو ” صديقة لجيب المستخدم “، وهو أمر بديهي إلى حد ما. عمومًا، سنتأكد من كل شيء وما تقصده شركة Nubia بذلك في المستقبل القريب.