شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف ليه سموه إنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "free library"، فإنه في بعض الأحيان يشير الناس ببساطة إلى الإنترنت باسمها المستعار نت، وهذا أمر وارد أيضا لأن مستخدمي الإنترنت يتصفحون الشبكة، وينتقلون خلال ذلك من موقع إلى آخر على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

أما عن بداية الانترنت، فتم تصميمه من جانب وكالة مشاريع البحوث المتقدمة (ARPA) التابعة للحكومة الأمريكية في عام 1969، وكان يعرف لأول مرة باسم ARPANet.

كان الهدف الأصلي هو إنشاء شبكة تسمح لمستخدمي كمبيوتر البحث في إحدى الجامعات بالتحدث إلى أجهزة الكمبيوتر البحثية في جامعات أخرى.

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وكانت إحدى الفوائد الجانبية لتصميم ARPANet هي أنه نظرًا لأنه يمكن توجيه الرسائل أو إعادة توجيهها في أكثر من اتجاه واحد، يمكن أن تستمر الشبكة في العمل حتى إذا تم تدمير أجزاء منه في حالة وقوع هجوم عسكري أو كارثة أخرى.

ولكن اليوم، يعمل الإنترنت كمرفق عام وتعاوني ومكتفي بذاته ومتاح لمئات الملايين من الناس حول العالم، ويستخدم الإنترنت جزءًا من إجمالي الموارد لشبكات الاتصالات العامة الموجودة حاليًا.

أما من الناحية الفنية، ما يميز الإنترنت هو استخدامه لمجموعة من البروتوكولات تسمى بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت (TCP / IP)، ويستخدم تكيفان حديثان لتقنية الإنترنت، الإنترانت والإكسترانت.