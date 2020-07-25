شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حساب واحد لـ4 أجهزة.. ميزة جديدة من واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مطورو تطبيق واتس آب المستخدمين بإطلاق ميزة جديدة تتيح لهم تفعيل عدد من الأجهزة لنفس الحساب، ما يعني استخدام نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة في وقت واحد، وبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن هذه الميزة ما زالت قيد التطوير، وعندما ستصبح جاهزة سيكون هناك شعار إمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى.

وتواصل شركة فيس بوك معركتها القانونية ضد مخترقي واتس آب، حيث حكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا بأن دعوى الموقع الأزرق ضد شركة...ضربة لمخترقي "واتس آب".. دعوى لفيسبوك تمضي قدماً ضربة لمخترقي "واتس آب".. دعوى لفيسبوك تمضي قدماً تكنولوجيا، فيما لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذه الميزة، بحسب العربية.

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ميزة أخرى

يذكر أن مطوري تطبيق "واتس آب" كانوا قد بدأوا العمل في وقت سابق على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بالعثور على رسائل ومحادثات بحسب التاريخ واليوم.

إلى ذلك، حذر الموقع سابقا من انتشار نسخة مزيفة من تطبيق "واتس آب"، بنفس الاسم والشكل للتطبيق، تزامنا مع كشف معلومات عن أن ملايين الأشخاص في العالم يستخدمون النسخة المزورة، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة، الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل والسطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.