“أوبو” تتميز من جديد.. وتعلن عن هاتفها الأحدث Oppo A72 5G

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وبالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس، فإن الهاتفين يختلفان في بعض المواصفات الأخرى، مثل المعالج، إذ إن الهاتف الجديد يدعم شبكات 5G بفضل معالج Dimensity 720 الذي أُعلن عنه حديثًا. ومع أن الهاتفين يقدمان شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة +FHD، إلا أن (أوبو أي72 5جي) يدعم معدل 90 هرتز مقارنةً بمعدل 60 هرتز في الهاتف الأول.
وفي حين أن قدرة الاتصال والشاشة حصلت على تحسين في الهاتف الجديد، إلا أن قدرات الكاميرات خُفِّضت، إذ إن دقة الكاميرا الأمامية أصبحت 8 ميجابكسل، بدلًا من 16 ميجابكسل، والكاميرات الخلفية أصبحت 3 بدلًا من 4، وتأتي الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل بدلًا من 48 ميجابكسل، والثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، حافظت على دقة 8 ميجابكسل، وكذا الثالثة المخصصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.
وبخلاف هاتف (أوبو أي72)، فإن الهاتف الجديد يقدم بطارية بسعة 4,040 ميلي أمبير/ الساعة بدلًا من 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.
وبرمجيًا، يعمل الهاتف الجديد بواجهة المستخدم ColorOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. وهو يحتوي حساس بصمة في زر جانبي، ثم إنه يحافظ على منفذ سماعات الأذن.
ويتوفر هاتف (أوبو أي72 5جي) بثلاثة ألوان، وبسعر يعادل 270 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وهو متاح للطلب الأولي في الصين من خلال موقع الشركة، وستبدأ المبيعات اعتبارًا من 31 تموز/ يوليو الجاري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.