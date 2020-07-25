تكنولوجيا: تسريبات جديدة تستعرض تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy Note20 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy Note20 Ultra القادم، حيث يضم الهاتف مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل بدون ترقية، كما تستبدل سامسونج المستشعر المميز بزوايا عرض واسعة ودقة 48 ميجا بيكسل.

أكدت التسريبات التي جاءت عبر @rquandt اليوم على أن هاتف Galaxy Note20 Ultra يأتي بمستوى أقل في مواصفات الكاميرة من سلسلة S20، حيث يضم هاتف Galaxy Note20 Ultra مستعشر بحجم 1/1.33 ودقة 108 ميجا بيكسل دون أي ترقية جديدة، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K عند 24 إطار لكل ثانية.

أيضاً على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن هاتف Galaxy Note20 Ultra يدعم ميزة التركيز التلقائي Phase Detection، فإن التسريبات التي جاءت اليوم أكدت على أن الهاتف يدعم فقط Phase Detection.

كما تنخفض مواصفات كاميرة periscope في الهاتف، حيث يتم إستبدال المستشعر المميز بحجم 1/2.0 ودقة 48 ميجا بيكسل بمستشعر بحجم 1/3.6 ودقة 12 ميجا بيكسل، إلا أن الكاميرة تدعم تكبير حتى 5 مرات مع OIS وفتحة عدسات بسطوع أكبر f/3.0.

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أيضاً ينخفض آداء الكاميرة في تكبير Space Zoom من 100 مرة إلى 50 مرة، حيث تستخدم سامسونج مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل الذي ينتج إخراج صور بدقة 12 ميجا بيكسل مع تكبير حتى مرتين، ومع إستخدام العدسات نفسها تتجه سامسونج إلى خفض التكبير الرقمي إلى 50 مرة.

كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة بحجم 1/2.55 وفتحة عدسات f/2.2، كما يختفي مستشعر 3D ToF من إعدادات الكاميرة في إصداري سامسونج من هواتف Note20، على أن يضم الهاتفين ميزة التركيز التلقائي بالليزر وهي من المميزات التي قدمت في هاتف S20.

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