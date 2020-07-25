تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo A72 5G بمعالج Dimensity 720 ومعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن هاتف Oppo A72 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 720، ومعدل تحديث في الشاشة 90Hz، كما يتوفر في 31 من يوليو بسعر 270 دولار.

يتميز هاتف Oppo A72 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، كما يدعم جودة عرض FullHD بلس، مع معدل تحديث في الشاشة 90Hz، أيضاً يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتف Oppo A72 5G بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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أيضاً يضم هاتف Oppo A72 5G رقاقة معالج Dimensity 720 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 7.2 ونظام تشغيل Android 10، كما يتميز بتحسينات في صوتيات Dirac 2.0، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

هاتف Oppo A72 5G يضم بطارية بقدرة 4040 mAh، كما يدعم الشحن بقدرة 18W، أيضاً يأتي الهاتف بمدخل 3.5 مم للسماعات، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف للحجز المسبق اليوم في السوق الصيني بثلاثة من الإختيارات في الألوان وسعر 270 دولار.

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