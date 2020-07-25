الهاتف Realme C15 سيصدر مع المعالج MediaTek Helio G35، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme بإطلاق الهاتف Realme C11، وتم بيع الدفعة الأولى منه والتي تتألف من 150 آلف وحدة في غضون دقيقتين فقط في الهند. من المرجح أن يحصل هذا الهاتف على أخ أكبر يُدعى Realme C15، وهو الهاتف الذي من المقرر أن يصل إلى إندونيسيا الأسبوع المقبل.

في حين أن المعلومات المتعلقة بمواصفات الهاتف الجديد شحيحة، فقد كشفت لنا بعض المصادر أن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 6000mAh، وسيعمل بالمعالج MediaTek Helio G35، كما أنه سيضم كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، مما يعني أن الأداء العام لهذا الهاتف سيكون أفضل من Realme C11.

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في الواجهة الخلفية، سيضم الهاتف Realme C15 كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا أخرى بنفس الدقة تعمل على إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية للهاتف Realme C15، فقد تردد أنها ستضم مستشعر بدقة 5 ميغابكسل. وكما تلاحظون في الصور أعلاه، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.