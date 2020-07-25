ظهور المزيد من الأدلة التي تُلمح لإقتراب موعد إطلاق الهاتف Surface Duo المُزدوج الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الهاتف المزدوج الشاشة Surface Duo من قبل شركة مايكروسوفت في شهر أكتوبر من العام الماضي مع خطط لإطلاقه في موسم العطلات لهذا العام. ومع ذلك، فقد سمعنا في الأونة الأخيرة أن شركة مايكروسوفت تعتزم إطلاق الهاتف Surface Duo في وقت مبكر عن المعتاد، والمزيد من الأدلة التي تلمح إلى ذلك تواصل الظهور على السطح. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد Surface Duo يحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG مما يُلمح إلى إقتراب موعد الإعلان الرسمي.

للآسف، شهادة البلوتوث الممنوحة للهاتف Surface Duo لا تكشف لنا عن الكثير من المعلومات حول المواصفات التقنية لهذا الجهاز بإستثناء أنه سيدعم البلوتوث 5.0. ومع ذلك، فقد أوضح المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks أن الهاتف Surface Duo سيصل إلى شركة الإتصالات الأمريكية AT&T.

عندما تم الإعلان عن الهاتف Surface Duo في العام 2019، قيل أنه سيضم المعالج Snapdragon 855 الذي كان آنذاك هو المعالج الرائد لدى شركة كوالكوم. الآن، بعدما أصبحنا في العام 2020 ومع إطلاق المعالج Snapdragon 865، كنا نتوقع أن تقوم شركة مايكروسوفت على الأقل بتحديث المعالج لجعل Surface Duo متوافقًا مع معايير اليوم.

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ومع ذلك، كشف تقرير من Windows Central أن الشركة ستلتزم بإستخدام المعالج Snapdragon 855، وهو أمر مخيب للآمال إلى حد ما. كما تبدو المواصفات الأخرى للهاتف مخيبة للآمال بعض الشيء إذا كانت صحيحة، مثل البطارية التي تبلغ سعتها 3460mAh، والذاكرة التخزينية التي تبلغ سعتها 64GB، والتي تعد صغيرة جدًا وفقًا لمعايير اليوم.

يُقال أن البطارية قادرة على توفير يوم كامل من الإستخدام، ولكن علينا أن نتساءل عن مدى صحة هذه الإدعاءات، وخاصة بالنظر إلى حقيقة أن Surface Duo سيستخدم شاشتين بحجم 5.6 إنش لكل واحدة، مما يعني أنه سيكون أكثر إستهلاكًا للطاقة مقارنة مع الهواتف الذكية المُزودة بشاشة واحدة. لن يكون هناك أيضًا دعم لشبكات الجيل الخامس 5G ولا دعم لتقنية الشحن اللاسلكي. وبغنى عن القول، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن إذا كانت هذه المواصفات صحيحة، فيجب أن نتساءل كيف تتوقع مايكروسوفت أن يتنافس Surface Duo مع الهواتف الذكية الحديثة المتاحة في السوق اليوم.