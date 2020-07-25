فوكسكون تبدأ بتصنيع iPhone 11 في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة فوكسكون في تجميع وحدات iPhone 11 في الهند، وبالضبط في مصنعها المتواجد في تشيناي. تم تأكيد الخبر من قبل العديد من وكالات الأنباء المحلية، وهذا الأمر دليل على رغبة آبل في التوسع على مستوى إنتاج هواتف iPhone في الهند بعد إنتاج الهاتف iPhone XR في البلاد في العام الماضي. الدفعات الأولى من هواتف iPhone 11 المصنوعة في الهند معروضة بالفعل للبيع في متاجر التجزئة المحلية.

في الماضي، قامت شركة آبل أيضًا بإنتاج الجيل الأول من iPhone SE بالإضافة إلى iPhone 6S و iPhone 6S Plus و iPhone 7 في الهند بالتعاون مع شركة Wistron. ستحرر هذه الخطوة شركة آبل من دفع ضريبة الإستيراد البالغة 20 في المئة على الهواتف الذكية المصنوعة خارج الهند، مما يسمح لها بعرض هواتفها الذكية للبيع في الهند بأسعار أكثر تنافسية.

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بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يسمح ذلك لشركة آبل بتعزيز ريادتها لسوق الهواتف الذكية الراقية في الهند، فالـ iPhone 11 يحظى بإستقبال جيد من قبل المستهلكين المحليين. وفقا للتقارير الأخيرة، تخطط شركة فوكسكون لإستثمار ما يزيد عن مليار دولار أمريكي في مصانع جديدة في الهند في محاولة لزيادة مرافق الإنتاج الخاصة بها في الهند وتقليل إعتمادها على مصانعها المتواجدة في الصين.