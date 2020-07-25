شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن خطة أبل لتصنيع آيفون 11 فى الهند وماذا تعنيه لك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تبدأ شركة أبل صنع هواتف آيفون 11، والذى يعتبر هاتفها الرائد من الجيل الحالي في الهند، حيث ستقوم الشركة بصنع آيفون 11، وهو جهاز آيفون الجديد الأكثر شعبية في البلاد، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاجه معرفته عن هذا الأمر كما يلى:

- أهمية الخطوة: تعد هذه هى المرة الأولى التى تصنع فيها أبل هاتف آيفون من الطرازات الأولى فى الهند.

- المكان: تقوم أبل بصنع آيفون 11 الرائد في مصنع Foxconn بالقرب من تشيناي.

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- ما الذى قد يعنيه ذلك: تخفيض محتمل في سعر أيفون 11 للمستخدمين هناك، حيث أن صنع أيفون 11 في الهند يوفر على أبل رسوم الاستيراد بنسبة 22 ٪ على كل نموذج.

- آيفون 11 هو هاتف أبل الأكثر مبيعًا في الهند، فمن بين النماذج الثلاثة الجديدة التي أطلقتها أبل في سبتمبر ، يعد أيفون 11 هو أفضل مبيعا في الهند.

- من المنتظر أن يتم أيضا صنع أيفون SE الجديد في الهند، فقد يتم تصنيع أيفون SE في مصنع Wistron بالقرب من بنجالورو، حيث أنتجت الوحدة في وقت سابق الجيل الأول من أيفون SE.

- تقوم شركة أبل بتوسيع التصنيع في الهند، فيما تشمل أجهزة أيفون أخرى مصنوعة في الهند مثل أيفون XR في مصنع Foxconn و أيفون 7 في مصنع Wistron.