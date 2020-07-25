شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أسترالية ناشئة تطور روبوتا يشيد جدران منزل خلال ثلاث ساعات ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت التقنيات الجديدة فى تقليص الوظائف البشرية، لكن بعض المهن تعانى من ارتفاع الطلب ونقص الأيدى العاملة، وهو ما يفسح مجالًا للأتمتة الكاملة أو الاستعانة بالتقنية لرفع الأداء، ولهذا ابتكرت شركة إف بى آر الأسترالية الناشئة للبناء روبوت هادريان إكس لرصف الطوب وتشييد الجدران.

يحمل روبوت البناء هادريان إكس على شاحنات النقل والرافعات والقوارب، إذ يتفرد بتقنية الاستقرار الحركى التى تسهل عليه التعامل مع الرياح والاهتزازات ومتغيرات البيئة الأخرى سريعًا لرصف الطوب رصفًا دقيقًا، وكان يستخدم هذا النوع من الروبوتات فى أعمال البناء الداخلية غالبًا، لكن تقنيته المبتكرة تسعى إلى تغيير هذا الواقع.

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الروبوت

قال مارك بيفاك ضابط التقنية الرئيس والمبتكر الأساسى لتقنية إف بى آر: "ابتكرت تقنية الاستقرار الحركى لحل مشكلة عدم استقرار الروبوت على ذراع تطويل متحركة، وهى مشكلة غير شائعة ولا تبرر تكلفة تطويره، لكن العالم شهد بعد عقد زمنى موجة بناء ترافقت مع نقص فى العمال أدت إلى بلوغ تكلفة رصف قطعة الطوب الواحدة 1.25 دولارًا، آنذاك أدركت أن الوقت حان لفكرتي" وأضاف: "يومًا ما سيحصل اختراعك على فرصته وسيصبح مطلبًا عالميًا، لهذا توسعنا بالمشروع وشيدنا مصانع اختبار واستفدنا من عقول لامعة من شتى بقاع العالم للوصول إلى هذه الفكرة."

ويستوعب نظام بناء الجدار المصمم لهادريان طوبًا خاصًا، إذ يفوق حجم القطعة الواحدة قطعة الطوب الاعتيادية بنحو 12 ضعفًا، لكن وزنها أقل، وتمتاز بالصلابة والخفة وقلة المخلفات، وتثبت القطع مع بعضها بمادة لاصقة تتجمد خلال 45 دقيقةً، تتسم هذه المادة بفعاليتها مقارنةً بالمواد اللاصقة الاعتيادية، بالإضافة إلى جودة العزل الصوتى والحرارى، وفقًا لموقع الشركة.