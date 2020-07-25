شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطرح أبل هاتفا للتجسس؟.. الشركة تطور آيفون بكاميرات للتكبير 50 x والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور شركة أبل بالتعاون مع شركة كورية وأخرى صينية عدسات كاميرا مثل المناظير "Periscope"، تناسب أجهزة آيفون المقبلة، فجميع أجهزة آيفون من عام 2022، بدءًا بما يمكن أن يكون آيفون 14، ستأتي مزودة بكاميرات المناظير القوية، حيث تأتي هذه المزاعم من مُنبئ ومحلل منتج أبل الشهير Ming-Chi Kuo، كما هو مفصل في مذكرة بحثية رصدها MacRumors.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تم إدخال عدسات Periscope، التي تستخدم المرايا لتوفير تكبير بصرى أكبر بكثير، بالفعل إلى إحدى الهواتف الذكية الصينية، الذي تم إصدارها العام الماضي، وتقدم الشركة تكبير بصري 5x باستخدام تقنية التكبير البصري "periscope" ويمكن حتى تكبير ما يصل إلى 50 x باستخدام برنامج إضافي.

لكن هذه التكنولوجيا مثيرة للجدل، إذ توفر أداة يمكن استخدامها لانتهاك خصوصية الناس والتجسس من خلال نوافذ الجيران، فمن غير المعروف ما هي قدرة التكبير التي ستوفرها أجهزة أيفون، ولكن التكنولوجيا ستقدم تحسينًا على تكبير / تصغير iPhone 11x ويمكن أن تكون قادرة على التكبير حتى 50x.

ويوشك مورد العدسات الكوري والمورد الصيني على الانضمام إلى قائمة موردي أبل لجلب التكنولوجيا المريبة إلى أجهزة أيفون في العامين المقبلين.

من المتوقع أن تدخل الشركات سلسلة موردي أبل في النصف الثاني من عام 2020 وأوائل 2021 على التوالي.

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وستأخذ الاتفاقات المزعومة مع الموردين الجدد نسبة من إمدادات العدسات بعيدًا عن شركة مقرها تايوان والمورد الحالي Genius Electronic Optical.

كانت شركة أبل قد خططت سابقًا لاستخدام Genius Electronic Optical لتزويد عدسات المنظار، على الرغم من أن خططها ربما تغيرت، حسب تقارير MacRumours.

تستخدم أنظمة عدسة المنظار في كاميرات الهواتف الذكية المرايا أو المنشورات لتعكس الضوء وتغيير الاتجاه الذي يسير فيه.

كما أنه بشكل عام، للحصول على إمكانية تكبير أكبر، يجب أن تكون عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية على مسافة كبيرة إلى حد ما للمساعدة على تكبير الصورة أثناء انتقالها بواسطة الضوء.