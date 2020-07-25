دليلك لمعرفة الميزات الهامة لخدمة Currents الجديدة من جوجل.. وكيفية استخدامها

حيث تعد الخدمة الجديدة مكانًا لتبادل الأفكار مع الموظفين، وجمع المدخَلات من خلال مناقشات هادفة ومركزة حول الموضوعات التي تهم المؤسسة، مما يساعد على إبقاء الجميع على علم بما يجري في المؤسسة، ويمنح المديرين الفرصة للتواصل مع موظفيهم.

إليك كل ما تريد معرفته عن خدمة Google Currents الجديدة من جوجل:

خدمة (Google Currents) هي في الواقع تحديث لمنصة جوجل الاجتماعية (جوجل بلس) +Google والتي أوقفتها في شهر أبريل من العام 2019، وبالرغم من وجود تطبيق آخر سابقًا من جوجل يحمل الاسم نفسه، إلا أن هذا الإصدار الجديد من (Google Currents) غير مرتبط بذلك التطبيق.

وتحل الخدمة محل خدمة جوجل بلس، ولكن مع واجهة مستخدم تركز على الإنتاجية، حيث سيتم تلقائيًا نقل محتوى جميع حسابات جوجل بلس التي لم يتم إلغاء تنشيطها إلى حسابات (Google Currents)، لكن لأعضاء (G Suite) فقط، وستتم إعادة توجيه روابط جوجل بلس الحالية تلقائيًا إلى خدمة Currents.

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وتقول جوجل: “إن خدمة Currents لها شكل وأسلوب جديد، وقد تم تبسيطها حتى يتمكن المستخدمين من نشر المحتوى بشكل أسرع، كما يمكن إعطاء المشاركات التي ينشرها كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة الأولوية في الواجهة الرئيسية للتطبيق للتأكد من أن الموظفين يرونها”.

كيفية استخدام خدمة Google Currents:

يمكنك التفكير في خدمة (Google Currents) كلوحة إعلانات رقمية لمؤسستك، حيث يمكن للمشرفين إرسال رسائل إلى جميع موظفي الشركة، أو إلى مجموعات محددة، بالإضافة إلى إرسال رسائل مباشرة إلى زملاء عمل محددين، كما يمكن تحديد الأشخاص الذين ستظهر لهم المشاركة.

ويمكن أن تحتوي هذه الرسائل على صور ومستندات من خدمة (جوجل درايف) Google Drive، وفيما يلي بعض الميزات الرئيسية للخدمة:

ا لبث Stream: يمكن للمشرفين بدء المناقشة في المؤسسة من خلال إنشاء مجموعات (بث) Streams مخصصة للترويج لمحتوى معين لمجموعة مستهدفة من الموظفين أو الشركة بأكملها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشرفين قياس التفاعل عبر المنصة باستخدام المقاييس المدمجة في الخدمة لتتبع الاستخدام وفهم المحتوى الذي يتردد صداه عبر المؤسسة.

يمكن للمشرفين بدء المناقشة في المؤسسة من خلال إنشاء مجموعات (بث) Streams مخصصة للترويج لمحتوى معين لمجموعة مستهدفة من الموظفين أو الشركة بأكملها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشرفين قياس التفاعل عبر المنصة باستخدام المقاييس المدمجة في الخدمة لتتبع الاستخدام وفهم المحتوى الذي يتردد صداه عبر المؤسسة. المجتمعات Communities: كما تدعم الخدمة ميزة تُسمى (المجتمعات) وهي مجموعات مُنظَّمة خصوصًا لنشر موضوعات محددة، يمكن أن تُركز على أهداف تجارية معينة أو يمكن أن تكون اهتمامات لمساعدة زملاء العمل على الترابط ومشاركة المعلومات وزيادة التفاعل.

كما تدعم الخدمة ميزة تُسمى (المجتمعات) وهي مجموعات مُنظَّمة خصوصًا لنشر موضوعات محددة، يمكن أن تُركز على أهداف تجارية معينة أو يمكن أن تكون اهتمامات لمساعدة زملاء العمل على الترابط ومشاركة المعلومات وزيادة التفاعل. الوسوم Tags: تتيح ميزة الوسوم لزملاء العمل العثور على المشاركات المهمة وتصفحها بسرعة، والتعليق عليها وطرح الأسئلة في المشاركة نفسها، كما يمكن لكل من المسؤولين والمستخدمين إنشاء وسوم وإضافتها إلى المشاركات.

الخدمة متاحة الآن لعملاء G Suite عبر الويب، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.