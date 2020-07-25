اكتشاف ثغرة تمس بخصوصية مستخدمي آيفون في نظام “آي أو إس 14”

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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وقالوا إنهم لاحظوا أن كاميرات هواتفهم تصبح في “قيد التشغيل” أثناء فتحهم لتطبيق “إنستغرام” وذلك دون رغبتهم، موضحين أنهم وقتها لا يلتقطون صورا أو يسجلون مقاطع مصورة.

ورد متحدث باسم “إنستغرام” في رسالة بريد إلكتروني لموقع “ذا فيرج” أن هذا “السلوك خاطئ وأنه يتم إصلاحه”.

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وأكد أن التطبيق لا يصل إلى كاميرا الهواتف إلا عندما يطلب منهم ذلك بواسطة صاحب هاتف “آيفون، ولا يسجل أي محتوى شخصي يتعلق به”.

يأتي هذا بعدما كشفت تقارير صحفية عالمية في أوائل شهر يوليو/ تموز الجاري أن تطبيقي “لينكد إن” و”ريديت” أطلقا تحديثين أصلحا فيه ثغرة فضحها الإصدار الجديد في نظام تشغيل “آي أو إس 14”.

وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى تطبيق “لينكد إن” و”ريديت” أصلحا ثغرة تتطفل فيها التطبيقات على البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف “آيفون”.

وتحث ميزة خصوصية الحافظة في iOS 14 المزيد من المطورين الرئيسيين على تخفيف السلوك الفضولي لتطبيقاتهم.