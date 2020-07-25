تكنولوجيا: هاتف Galaxy M51 المرتقب يضم كاميرة بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدار سامسونج المرتقب من الهواتف المتوسطة Galaxy M51، حيث أكدت أحدث التسريبات على أن الهاتف يضم كاميرة بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل في إعدادات الكاميرة الخلفية.

إستعرضت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت خلال شهر مارس تصميم هاتف Galaxy M51 الذي يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ومن ثم نشر تقرير أخر تفاصيل جديدة عن إعدادات الكاميرة في الهاتف، حيث يضم هذا الإصدار إعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

وفي تسريبات نشرت اليوم عبر SamMobile كشف عن تفاصيل جديدة حول إعدادات الكاميرة في الهاتف، فإلى جانب المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، يأتي المستشعر الثاتي بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

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من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن تفاصيل أكثر حول المستشعرات الأخرى في إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy M51، أيضاً لم تؤكد العملاق الكوري على موعد للإعلان الرسمي عن الهاتف حتى الآن.

يذكر أن هاتف Galaxy M51 قد رصد في قاعدة بيانات Geekbench خلال الشهر الماضي بنموذج رقم SM-M515F، مع رقاقة معالج Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android 10، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار في مؤتمر يعقد في الهند في شهر سبتمبر.

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