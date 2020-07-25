تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد على موعد حدث iPhone 12 في 8 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع للإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 12 وWatch Series 6 في 8 من سبتمبر، بينما تخطط الشركة للإعلان عن أجهزة ماك والإصدار الجديد من رقاقات المعالج في أكتوبر.

جاءت أحدث التسريبات الموثوقة اليوم لتكشف عن الجدول الزمني المتوقع للإعلان عن إصدارات ابل الجديدة من هواتف الأيفون وأجهزة وماك إلى جانب الشرائح الجديدة حيث تنطلق مؤتمرات ابل القادمة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر.

كُشِف اليوم عن أول التفاصيل حول الأحداث القادمة من عملاق التكنولوجيا، حيث تستعد ابل لعقد المؤتمرات القادمة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر.

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ومن المقرر وفقاً لمصدر التسريبات أن تقدم ابل هواتف iPhone 12 وساعتها الذكية Watch Series 6 في حدث يعقد في 8 من سبتمبر، بينما تكشف ابل عن الإصدار الجديد من أجهزة iPad Pro، وأجهزة MacBook الجديدة إلى جانب نظارة ابل في حدث يعقد في 27 من أكتوبر، كما تكشف ابل خلال الحدث عن الجيل الجديد من الشرائح المطورة من الشركة.

يذكر أن شركة ابل لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن على موعد إطلاق iPhone 12 أو الجيل القادم من أجهزة الشركة، إلا أن ابل كانت قد قدمت سلسلة iPhone 11 في مؤتمر عقد في يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر من عام 2019 وفي هذا العام يأتي الحدث المرتقب في يوم الثلاثاء أيضاً الموافق 8 من سبتمبر.

كما يؤكد التقرير على أن ابل تخطط للإعلان عن جهاز iPad مع قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower خلال الفترة القادمة أيضاً، كما تكشف الشركة في حدث 27 من أكتوبر عن جهاز MacBook، وMacBook Pro بحجم 13 إنش، وهي الإصدارات الأولى التي تنطلق بشرائح الشركة التي ترتكز على معمارية ARM.

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