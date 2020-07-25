الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يخسر مستشعر 48MP في الكاميرا المُقربة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، حصلنا على تسريب ضخم يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Galaxy Note 20 Ultra. والآن، نحن هنا مع معلومات جديدة مخيبة للآمال من المسرب البارز Roland Quandt حول كاميرات الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج.

أوضح Roland Quandt أن الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يحتفظ بنظام نظام الكاميرا المستخدم في الهاتف Galaxy S20 Ultra الحالي مع بعض النواقص. في الواقع، لقد أوضح أن الهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيحتفظ بنفس الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل والتي ستكون قادرة على تسجيل فيديوهات 8K بمعدل 24fps، ولكنه سيخسر مستشعر 48 ميغابكسل في الكاميرا المُقربة التي تستند على مبدأ المنظار لصالح مستشعر 12 ميغابكسل الذي سيكون أصغر وأقل قوة، ولكن هذه الكاميرا المُقربة ستواصل توفير التقريب البصري البالغ ×5 وستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS.

أما بخصوص الكاميرا الثالثة الواسعة الزاوية، فهي ستبقى على حالها من دون تغيير، فهي ستواصل إستخدام مستشعر 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2. وبغض النظر عن ذلك، فقد كشفت التقارير الجديدة كذلك أن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra سيتخلصان من مستشعر Time OF Flight لإستشعار معلومات العمق، وسيستخدمان بدلاً من ذلك ليزر التركيز التلقائي.





وبغض النظر عن الكاميرات، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أن الهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +WQHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع أسفلها. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيكون أول هاتف من شركة سامسونج يضم طبقة Gorilla Glass 7 الزجاجية.

في الداخل، سيضم الهاتف Galaxy Note 20 Ultra معالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 في أوروبا، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB أو 512GB من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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وفيما يخص البرمجيات، فسوف يأتي الهاتف Galaxy Note 20 Ultra بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.x، ومع خدمة الألعاب السحابية Project xCloud بفضل شراكة سامسونج مع مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، سيكون مستخدمي Galaxy Note 20 Ultra قادرين على الوصول إلى 90 لعبة من خلال خدمة Xbox Game Pass، مما يجعله جهاز ألعاب محمول بإمتياز.

الهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh يمكن شحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام الشاحن المرفق. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy Note 20 Ultra، فهي تشمل القلم الإلكتروني S Pen، ودعم شبكات 5G، والبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، فضلا عن WiFi 6، ونظام تحديد المواقع المزدوج التردد Dual GPS. وإلى جانب ذلك، الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يدعم كذلك Samsung DeX و IP68، والشحن اللاسلكي، ويضم مكبرات الصوت المزدوجة.

الهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيكون متوفرًا بلونين على أقل تقدير، وهما الأسود والنحاسي، وسيُكلف أكثر من 1000 يورو في أوروبا.