تسريب Galaxy Buds Live في تطبيق رسمي، وتأكيد الدعم لتقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا العديد من التسريبات ذات الصلة بسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live القادمة من شركة سامسونج والتي تشبه حبة الفول في الفترة الماضية. ووفقا للشائعات، فسوف يتم إطلاق هذه السماعات جنبًا إلى جنب مع Galaxy Note 20 Series و Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Tab S7 Series و Galaxy Watch 3 في حدث Samsung Unpacked المقرر عقده يوم 5 أغسطس.

الآن، كشف لنا تحديث جديد لتطبيق Samsung Wearable عن مزيد من التفاصيل حول سماعات Galaxy Buds Live، بما في ذلك تأكيد دعمها لتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ( Active Noise Cancellation ) والتي يُمكن تشغيلها أو إيقافها من خلال التطبيق.

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وعلاوة على ذلك، فقد حصلنا أيضًا على نظرة أعمق على خيارات تخصيص Galaxy Buds Live، بما في ذلك مُعادل الصوت القابل للتعديل وخيارات التحكم باللمس وميزة Find My Earbuds. هناك أيضًا تعليمات حول كيفية إرتداء سماعات Galaxy Buds Live مع التركيز على وضع مكبرات الصوت داخل الأذن.